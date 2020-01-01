ÖZEL | Real Madrid, Reinier'i transfer etmeye hazırlanıyor

Ocak ayı ortasında 18 yaşına gelecek olan Reinier, bu transfer döneminde Real Madrid'e katılabilir.

, bir başka Brezilyalı genç yetenek Reinier'i Flamengo'dan transfer etmek üzere.

17 yaşındaki yıldız adayı, Flamengo'nun Copa Libertadores şampiyonluğunda ikincil bir rol oynamasına rağmen, takımın geleceği en parlak oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Haberin devamı aşağıda

Son yıllarda Brezilyalı iki büyük potansiyel Vinicius Junior ve Rodrygo'yu kadrosuna katan Madrid devi, Goal'ün edindiği bilgilere göre Reinier'i de transfer etmeye yakın.

19 Ocak'ta 18 yaşına basacak olan Reinier, dışına çıkmaya uygun hâle gelecek. Dolayısıyla Real Madrid bu transfer döneminde anlaşmayı tamamlamayı hedefliyor. Buna göre Reinier, bu sezonu Real Madrid'in pilot takımı olan Castilla'da tamamlayacak.

Transferin 30 milyon euro karşılığında tamamlanması bekleniyor.