Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde sezona damga vuran yıldızı gündemine aldı.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında Barcelona’nın gerisine düşse de Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yoluna devam eden ve bir kez daha Manchester City ile eşleşen Real Madrid gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol basınındna Fichajes’te yer alan haberde başkan Florentino Perez’in Milan’dan Rafael Leao’yu istediği öne sürüldü.

Real Madrid 100 milyon euro ödemeye hazır

Leao’nun 2024 yılında sona erecek kontratını henüz yenilememiş olması Real Madrid yönetiminin elini güçlendirirken, Real Madrid’in 150 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan genç yıldız için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, İspanyol ekibinin kariyeri boyunca çok sayıda yıldız oyuncuyla çalışan deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti de bu transfer için oldukça hevesli görünüyor.

Futbola Sporting Lizbon altyapısında başlayan ve ilk profesyonel maçına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un yönetiminde çıkan Leao, sonrasında bir sezon Lille forması giymiş ve ardından Milan’a transfer olmuştu. Milan’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta kilit rol oynayan yıldız oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmesinde de başroldeydi.