Real Madrid, PSG’den ayrılması beklenen Kylian Mbappe’ye Ocak ayında transfer için 15 gün süre verecek

Son iki yaz transfer döneminde de Mbappe transferine çok yaklaşan ancak sonuç alamayan Real Madrid, yeni yol haritasını belirledi.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe’yi yaz transfer döneminde kadroya katmayı planlayan Real Madrid’in bu transferi Ocak ayında noktalamak istediği öne sürüldü. İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre Real Madrid’in 1 Ocak’tan itibaren istediği takıma imza atma hakkına sahip olan Mbappe’ye yapacağı teklif sınırlı bir süreyi içerecek.

Habere göre PSG Mbappe’nin takımda kalması için verdiği mücadelede artık pes ederken, Real Madrid de yıldız oyuncuya şartlarını kabul etmesi için 15 gün süre tanıyacak.

Alternatif Haaland

Mbappe’nin şu anda PSG’de kazandığından daha düşük bir ücrete imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, özellikle 2022 yazında Real Madrid’e çok yaklaşan ancak son anda vazgeçen golcü oyuncunun bu defa vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

Mbappe her ne kadar henüz 25 yaşında olsa da transferin gerçekleşmesi halinde Eduardo Camavinga, Vinicius Junior ve Rodrygo (18), Jude Bellingham (19) ve hatta Cristiano Ronaldo (24)’dan daha büyük bir yaşta Real Madrid kadrosuna katılacak. Real Madrid Mbappe’nin teklifi kabul etmemesi halinde ise rotayı Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’a çevirecek.