Real Madrid, Palmeiras altyapısından yetişen ve dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen 16 yaşındaki genç yetenek Endrick'in 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini resmen duyurdu.

Barcelona ve PSG'nin de aralarında olduğu çok sayıda takımın listesinde olan genç yıldız adayının takıma 2024'te katılacağı kaydedildi.

İspanyol devi 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 35 milyonluk kısmını peşin ödeyecek ve kalan 25 milyonluk kısım Brezilya ekibine taksitlerle yatırılacak.

Anlaşma kapsamında 12 milyon euro da verdi ödeyecek olan Real Madrid, genç futbolcuyla ise 2027 yılına dek sözleşme imzalayacak ve kontratta üç senelik uzatma opsiyonu olacak.

"Bugün olduğu kişi olmam için gereken her şeyi bana sunan ve hayallerimden birkaçını gerçekleştirmemi sağlayan Palmeiras'a teşekkür ediyorum.

Real Madrid'e katılana kadar kendimi her zaman adadığım gibi Palmeiras için daha fazlasını vermeye adayacağım.

Burada daha fazla gol, daha fazla zafer, daha fazla şampiyonluk ve taraftarlarımız adına daha fazla neşe için elimden geleni yapacağım"