Sergio Agüero'nun Etihad Stadyumu’ndaki heykeli, Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos’a benzemesinden dolayı sosyal medya kullanıcıları ve Alman yıldız tarafından alay konusu oldu.

Agüero'nun heykeli cuma günü, Arjantinli forvetin Premier Lig'de Queens Park Rangers'a karşı attığı attığı unutulmaz golün 10. yıldönümünde taraftarlarla buluştu.

Ancak taraftarlar, özellikle Twitter'da yaptıkları yorumlarla heykelin büyük bir oranda Kroos'a benzerlik gösterdiğine dikkat çekti ve Arjantinli eski yıldızın heykeliyle dalga geçti.

Toni Kroos da heykelin kendisine benzediğini ima ederek, "Emin misiniz?" sorusunu sordu ve sosyal medya üzerinden, eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Taraftarlar ne söyledi?

Bazı taraftarlar, yaptıkları yorumlarda Manchester City’nin elenmesine büyük bir katkıda bulunan Real Madrid’in yıldızı Toni Kroos’un, bu şekilde onurlandırılmasının güzel bir jest olduğunu yazdılar.

Ayrıca, “Sergio Agüero, neden bir Toni Kroos heykelinin önünde duruyor?” sorununu sormayı da ihmal etmediler.

Alman yıldız Kroos ise sosyal medya üzerinden Agüero’nun heykelini paylaştığı gönderisinde “Emin misiniz?” şeklinde yazarak heykelin kendisine ne kadar benzediğini ifade etti.

"Agüero, en büyük oyunculardan birisiydi”

Manchester City formasıyla 15 kupa kaldıran Agüero'nun kulübe katkısının unutulmayacağını belirten Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak efsane oyuncudan övgüyle bahsetti:

"Sergio Agüero'nun bu kulübe kattıkları hiçbir zaman inkar edilemez. O, en büyük oyunculardan birisiydi. Taraftarlarımız Sergio'yu düşündüklerinde onun son saniyelerde attığı ikonik golünü ve kulübün 44 yıl sonra elde ettiği şampiyonluğu hatırlıyor, ama onun Manchester City'deki mirası bu golün ve şampiyonluğun çok daha ötesinde.”

Sergio Agüero ne söyledi?

Heykelin 10 yıl önce yaptığı gol sevinci şeklinde tasarlanmasından mutluluk duyduğunu belirten Agüero, çok mutlu olduğunu söyledi:

"Açık konuşmak gerekirse 10 yıl önceki kendimi görmek çok güzel bir duygu. 10 yılda birçok kupa kazandım ve kulübün dünyanın en büyüklerinden birisi olmasına yardım ettim.

"Manchester'da her zaman hatırlanmam için yapılan bu heykel için kulübe minnettarım."

2011 yılında Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan Agüero, İngiliz ekibinin formasını giydiği 390 karşılaşmada 260 gol atmayı başardı.

Agüero’nun, City formasıyla en akılda kalan golü ise Şeyh Mansour döneminin ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıran Queens Park Rangers maçının 90+4. dakikasında gelmişti.

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