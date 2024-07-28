Real Madrid, Napoli ve Bayer Leverkusen'in takibindeki Arda Güler'in geleceğine ilişkin kararını verdi

Real Madrid takımdaki ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Arda Güler'e gelen kiralama tekliflerine ilişkin kararını verdi.

EURO 2024'teki performansıyla yeteneğini bir kez daha tüm dünyaya ispatlayan Arda Güler'in Real Madrid'deki ikinci yılında daha büyük bir rol oynaması bekleniyor ancak Kylian Mbappe ve Endrick'in takıma katılmasıyla birlikte ilk 11'de yer bulmak zor olacak.

Real Madrid'in muhtemelen 4-3-3 sistemine geçeceği düşünülüyor, bu yüzden Arda'nın ana dakikaları sağ kanatta olacak, bu da onun Rodrygo ile sürelerini paylaşma ihtimalini güçlendiriyor.

Napoli ve Bayer Leverkusen takipte

Real Madrid kadrosunun kalabalık olması nedeniyle Arda'nın, daha önce Brahim Diaz (AC Milan) ve Takefusa Kubo (Real Sociedad) gibi yüksek profilli isimler gibi kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyordu. Arda'nın bu doğrultuda Napoli ve Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'den yoğun bir ilgi gördüğü biliniyor.

Ancak, herhangi bir Real Madrid taraftarının Arda'nın andien kiralanmasına dair endişelenmesine gerek yok. Fabrizio Romano, Arda'nın Leverkusen'e kiralanacağına dair söylentilerin asılsız olduğunu belirtirken, genç yıldızın gelecek sezon Carlo Ancelotti için kilit bir isim olacağını ifade etti.

Arda Güler Real Madrid'in geleceği

Arda, geçen sezon LaLiga'da Real Madrid için sadece 373 dakika oynadı ancak bu kısa sürede altı gol atarak Santiago Bernabeu'yu coşturdu. 19 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in geleceği ve mükemmel bir yıldız adayı olarak görülüyor. Arda'nın gelecek sezon kesinlikle kadroda yer alacağı tahmin ediliyor.