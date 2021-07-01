Real Madrid, Nacho Fernandez ile kontrat uzattı

La Liga'nın iddialı ekibi, tecrübeli savunmacısı Nacho ile üç yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

2021/22 sezonu için kadrosunu şekillendirmeye devam eden Real Madrid, Nacho Fernandez’i takımda tutarak önemli bir hamleye imza attı.

Goal’ün edindiği bilgilere göre, Nacho ile Real Madrid arasında imzalanacak yeni sözleşme 2024 yılına kadar geçerli olacak.

İtalya'dan teklifler vardı

Başarılı stoper, daha önce verdi demeçlerde İspanya’da Real Madrid’den başka bir takımda forma giymek istemediğini söylemişti. Ancak Nacho’ya yurtdışından çok sayıda teklif vardı. Bu teklifler arasında özellikle İtalyan kulüpleri Inter ve Napoli öne çıkıyordu.

Real Madrid yönetimi, kısa süre önce teknik direktörlüğe getirdiği Carlo Ancelotti’ye Mbappe ve Haaland haricindeki isimler için transfer girişiminde bulunmayacaklarını iletmişti. Bu isteğe onay veren İtalyan teknik adam, eldeki oyuncularla en iyi takımı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Nacho’nun imzasıyla birlikte savunma hattında Militao, Alaba ve Nacho üçlüsünün yeri kesinleşti. Raphael Varane’ın takımda kalıp kalmayacağı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.

Chelsea, Manchester United ve PSG’nin listesinde yer alan Varane’ın gitmesi durumunda dördüncü savunmacı için Vallejo ya da genç takımdan bir oyuncu düşünülüyor. Yönetim ekonomik koşullar nedeniyle bu bölgeye yeni bir transfer yapmayı düşünmüyor.

Bayrak adam

Futbola 2007’de Real Madrid altyapısında başlayan Nacho Fernandez tüm kariyerini burada geçirdi.

2013’te A takıma yükselen Nacho, daha ilk sezondan itibaren hem La Liga’da, hem de Şampiyonlar Ligi’nde forma şansı buldu.

Real Madrid’de toplam 344 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, İspanya milli takımını da 22 kez temsil etti.

Daha fazlası için:

Laporta sözleşmesi biten Messi için güvence verdi

Shevchenko, İngiltere’den çekinmiyor

Ronaldo, Mbappe ve Neuer’e mesaj: "Plajda görüşürüz"