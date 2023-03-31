Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bir başka dünya devine imza atabilir.

Beş yıldır Liverpool forması giyen ve dünya futbolunun en üst seviyesine çıkan Mohamed Salah için artık Anfield Road'daki kariyerinin sonu geldi mi?

Bunu kesin olarak bilmek çok zor ancak Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid, Mısırlı yıldızı yazın kadrosuna katmak için elinden geleni yapacak.

Salah'ı yakından izleyen La Liga devinin yaz transfer döneminde Liverpool'un kapısını çalması bekleniyor.

Detaylar neler?

Tecrübeli futbolcu, 2022-23 sezonunda 22 gol ve 11 asistle şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Rapor, Salah'ın Real Madrid'e gitme hayalleri kurduğunu öne sürüyor.

Real Madrid'in diğer hedefleri olan Victor Osimhen ve Harry Kane, birçok büyük kulübün listesinde olduğu için başkent ekibi, Salah'ı daha kolay bir hamle olarak görüyor.

La Liga devi, Liverpool ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan harika kanat oyuncusu için çok para harcayabilir.

Mohamed Salah'ın Liverpool kariyeri

2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Mısırlı, Kırmızılar ile 293 resmî maça çıktı. Salah, söz konusu 293 karşılaşmada 178 gol atıp 74 de asist yaptı.

Salah, Liverpool tarihinin en golcü futbolcusu konumunda.