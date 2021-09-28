Real Madrid, Mbappe’den vazgeçmiyor!

İspanyol devi Real Madrid, genç Fransız yıldızı kadrosuna katmakta kararlı…

Lionel Messi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma ve Achraf Hakimi gibi imzalarla transfer dönemine damga vuran Paris Saint-Germain’de Kylian Mbappe’nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Genç Fransız yıldızı uzun süredir takip eden Real Madrid, yaz transfer döneminde Mbappe’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak PSG’yi ikna edememişti.

Ancak görünüşe göre İspanyol devi, bu transferden kolay vazgeçmeyecek.

Real Madrid pes etmiyor

Yaz transfer döneminde Real Madrid’in Mbappe için gelen 180 milyon euro’luk teklifini reddeden PSG, genç yıldızı bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

İspanyol basınından Diario AS’ta yer alan habere göre Mbappe, PSG’den gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çeviriyor.

Fransız ekibinin yıllık 45 milyon euro maaş içeren teklifini ve PSG’nin en çok kazanan oyuncusu olmayı kabul etmeyen Mbappe’nin ise tek bir isteği var: Takımın tek yıldızı olmak.

Real Madrid de önümüzdeki yaz genç yıldıza tam da bu teklifle gitmeyi hedefliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, iyi bir maaşla da birlikte bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olabilir.

Mbappe yeni sezona nasıl başladı?

Genç yıldız, 2021-22 sezonuna etkili bir başlangıç yapmayı başardı.

Şu ana dek dokuz maçta süre alan Mbappe, dört gol dört asistlik bir performansa imza atmayı başardı.

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