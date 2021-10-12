Real Madrid Mbappe için eski bir formülü devreye sokuyor

Fransız yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Real Madrid yönetiminin hamlesi PSG'yi köşeye sıkıştırdı.

Yaz transfer döneminde büyük bir transfere imza atmayan ve gelecek yaz Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Real Madrid'in bu transfer planına ilişkin detaylar her geçen gün daha da netleşiyor. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Real Madrid bu transferde geçmiş yıllardaki bir formülü devreye sokacak.

Katar Emirliği tarafından maddi açıdan sürekli desteklenen PSG'nin mali gücünün karşısında durmanın kolay olmadığını bilen Real Madrid yönetimi, Mbappe'ye PSG'den daha az bir maaş teklif edecek olsa bile mutlu sona ulaşacağına inanıyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe için Los Galacticos dönemindeki bir uygulamayı hayata geçirecek.

İmaj hakları katlanacak

Mbappe'ye PSG'den daha az maaş teklif edecek olsa bile oyuncuya daha büyük sponsorluk ve imaj hakkı piyasası sunacak olan Real Madrid, bu hakları oyuncuyla paylaşacak. Mbappe böylece Real Madrid'de oynayacak olması nedeniyle katlanarak büyüyecek imaj hakları ile birlikte PSG'de olduğundan daha fazla kazanabilecek.

Real Madrid yönetimi geçtiğimiz yıllardaki Los Galacticos projesinde de Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo ve David Beckham gibi isimlerde benzer bir politikayı izlemiş ve yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmayı başarmıştı.

Öte yandan Marco Verratti, Marquinhos ve Thiago Silva gibi isimlerin ayrılmak istemelerine rağmen PSG yönetiminin bu taleplere yönelik katı tutumunun da Mbappe'yi ayrılma kararı almaya iten faktörlerden olduğu öğrenildi.

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