18 yaşındaki genç oyuncunun durumu ve gelişimi La Liga'nın devleri tarafından oldukça yakından takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 5-2'lik skorla mağlup eden son şampiyon Real Madrid, İngiliz ekibine ağır bir darbe daha indirmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Real Madrid, Liverpool'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Stefan Bajcetic'i kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor.

Son dönemde Liverpool'da Jürgen Klopp'un güvenini kazanan ve ilk 11'e yerleşen Bajcetic, orta sahada kalite, dinamizm ve çok yönlülüğü ile dikkatleri çekiyor.

Barcelona da takipte

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona'nın da oyuncuyla yakından ilgilendiği bilinirken, Katalan ekibi oyuncuyu aynı jenerasyonda yer alan Gavi ve Pedro ile buluşturmak istiyor.

Celta Vigo altyapısından yetişen Bajcetic, Ocak 2021'de Liverpool'a katılmıştı. Kulübüyle 2027'ye dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu için gelecek teklifleri büyük bir olasılıkla kabul etmeyecek olan Liverpool'un ayrılık talebinin bu sezon 15 maça çıkan oyuncunun kendisinden gelmesi halinde vereceği karar ise şimdilik merak konusu oldu.