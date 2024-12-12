Real Madrid Liverpool ile sözleşme uzatmayan yıldızı Ocak’ta 30 milyon euroya transfer etmeye yakın

Liverpool'un şu ana kadar sözleşme yenilemeyen Trent Alexander-Arnold için Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Trent Alexander-Arnold'un Liverpool'daki geleceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. İngiliz milli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Real Madrid'in, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için oyuncuya ilgi duyduğu bildiriliyor.

Real Madrid, Alexander-Arnold'u gelecek sezon bedelsiz olarak transfer edebilme şansına sahipken, kış transfer döneminde Liverpool'dan oyuncuyu satın alma seçeneğini de değerlendiriyor. Defensa Central'a göre, Liverpool Ocak ayında 30 milyon euro karşılığında oyuncunun ayrılmasına onay verebilir.

Alexander-Arnold, Liverpool altyapısından yetişerek 2016'dan itibaren A takımın vazgeçilmez bir parçası oldu. İngiliz sağ bek, kulüp tarihinde tüm büyük kupaları kazanan kadronun önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Ancak, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Liverpool'un yaptığı yenileme teklifleri şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Real Madrid'in oyuncuyu transfer etme planları, Liverpool'un onu bedelsiz kaybetme riskini artırıyor.

Real Madrid için ideal bir transfer

Real Madrid, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'in yaşlanmasıyla sağ bek pozisyonunda yenilik arayışında. Alexander-Arnold'un, Carlo Ancelotti'nin sistemine mükemmel uyum sağlayacağı düşünülüyor.

Carvajal'in sezonun geri kalanında sakat olması nedeniyle Alexander-Arnold'un kış transfer döneminde takıma katılması, Real Madrid'in savunma hattını güçlendirmek için ideal bir fırsat olabilir.

Liverpool, sezon ortasında oyuncusunu satmayı tercih etmese de, Ocak ayında 30 milyon euro teklif eden bir kulüp çıkarsa Alexander-Arnold'un transferine onay verebileceğini öne sürüldü. Liverpool, önceliğinin sözleşme yenilemek olduğunu vurgularken, Real Madrid'in Ocak ayında şansını denemesi bekleniyor.