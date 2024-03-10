Önümüzdeki yazı oldukça hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid Avrupa'nın en gözde genç stoperini radarına aldı.

La Liga’da liderlik koltuğunda oturan ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Real Madrid, kulüp tarihinin en önemli transfer dönemlerinden birine hazırlanıyor. PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe’yi transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid savunma hattını da güçlendirecek dev bir hamle yapacak.

Marca’da yer alan habere göre Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies’in transferinde favori konumunda yer alan Real Madrid, Lille'den Leny Yoro’yu da öncelikli stoper hedefi olarak belirlemiş durumda. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Ligue 1'in en iyi savunma takımlarından biri olan Lille'de düzenli olarak forma giyen Yoro, ‘yeni Raphael Varane’ olarak nitelendiriliyor.

100 milyon euro isteniyor

Lille oyuncusu için 100 milyon euro talep ederken, Avrupa’nın en iyi kulüplerinin takibinde olan Yoro için bu bedeli ödemeye hazır birden çok kulüp olduğu biliniyor. Bu sezon takımı için 32 karşılaşmaya çıkan Yoro, bu karşılaşmalarda üç gol atarken, sergilediği performansla Fransa U21 Milli Takımı’nın da vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başarmıştı.