Bundesliga'da zafere ulaşan Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Real Madrid'in radarına girdi.

La Liga’da şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi’nde de adını finale yazdıran Real Madrid’de gözler Dortmund ile oynanacak finalin ardından gelecek sezona yönelik transfer hamlelerine çevrilecek.

Daha önce kadrosuna kattığı Endrick’in ardından Kylian Mbappe’yi de kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol devi, futbol hayatına nokta koyacak Toni Kroos’un yerine ise transfer yapmayacak.

İspanyol basınından AS’ta yer alan haberlere göre bu sezon 4-3-1-2’de 10 numara pozisyonunda görev yapan İngiliz yıldız Jude Bellingham’ı yeni sezonda Kroos’un mevkisinde oynatmayı planlayan Carlo Ancelotti yıldız oyuncuyu yüksek gol katkısına rağmen rakip kaleden uzaklaştıracak.

Bundesliga'ya damga vurdu

Ön tarafta Bellingham’dan boşalacak yetenek eksiği ise büyük olasılıkla Florian Wirtz ile doldurulacak.

Leverkusen ile unutulmaz bir sezon geçiren ve 18 gol, 20 asistle Bundesliga’ya damgasını vuran 21 yaşındaki oyuncu hemen her büyük takımdan ilgi görürken, transferi kolay görünmüyor.

Ancelotti’nin Real Madrid’deki sözleşmesi sona erdiği gün Xabi Alonso’yu göreve getirmeyi planlayan Real Madrid yönetimi, bu transferde Alonso kozunu kullanıp ikiliyi ilerleyen yıllarda Madrid’de yeniden buluşturmayı istiyor.

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek genç oyuncunun durumunu yakından takip eden Real Madrid, teklif içinse acele etmiyor.