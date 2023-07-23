Kylian Mbappe ile uzun süredir yakından ilgilenen Real Madrid, yıldız futbolcuyu bedavaya transfer etmenin peşinde.

Avrupa futbolunun gündemi, tıpkı geçen yaz olduğu gibi bu yaz da Kylian Mbappe. Paris Sanit-Germain'in Japonya kampına alınmayan ve kulüp tarafından transfer listesine konulan Fransız yıldızın geleceği merakla bekleniyor.

Her gün ortaya yeni bir iddia atılırken Real Madrid'in Mbappe planının ortaya çıktığına yönelik spekülasyonlar da mevcut.

İddialar neler?

L'Equipe'in haberine göre Real Madrid, sözleşmesinin son yılına giren Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmüyor.

Los Blancos, yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamak için bir yıl beklemeye razı. Bu durum, PSG'yi bir hayli zora sokacak gibi görünüyor.

Zira kulüp, 180 milyon Euro'ya transfer ettiği forveti bedavaya kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya.

PSG, Mbappe için ne kadar bonservis ücreti istiyor?

Athletic'te yer alan habere göre PSG, Kylian Mbappe'nin bonservis bedeli için en az 100 milyon Euro talep ediyor.

L'Equipe ise bu ücretin 150 milyon Euro'yu geçtiğini bildiriyor. Öte yandan Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için yaklaşık 200 milyon Euro'luk teklif yapmıştı anca bu teklif reddedilmişti.

Fransız yıldızın önümüzdeki sezon hangi takım için oynayacağı merak konusu.