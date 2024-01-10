Real Madrid Kylian Mbappe transferinde taviz vermeyip, Erling Haaland’a yönelebilir

Karim Benzema’nın Suudi Arabistan’a transferinin ardından beklenen dünyaca ünlü golcü takviyesini gerçekleştirmeyen Real Madrid’de gözler yaz transfer dönemine çevrilirken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. AS’ta yer alan haberde Carlo Ancelotti’nin takımının Kylian Mbappe beklentisine rağmen Erling Haaland’a yönelebileceği ifade edildi.

Mbappe'ye taviz yok

Cadena Cope’de yer alan haberde Real Madrid’in daha önce üç kez olumsuz yanıt aldığı Mbappe’ye dördüncü teklifini sunmayacağı öne sürülürken, Melchor Ruiz de Mbappe’nin bu yaz Real Madrid’e transfer olmaması halinde kariyeri boyunca bir daha asla Real Madrid rüyasını gerçekleştiremeyeceğini ve Madrid yönetiminin bu görüşte kararlı olduğunu belirtti.

İspanya’daki haberlerde Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham’ın Dortmund’dan takım arkadaşı olan Haaland ile İspanyol ekibine transferine ilişkin nabız yokladığı kaydedilirken, La Liga’da zirvede yer alan Real Madrid’in önümüzdeki yaz iki büyük yıldızdan en az birini kadrosuna katarak gövde gösteri yapmasına şu an için kesin gözüyle bakılıyor.