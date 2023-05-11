Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe ve Borussia Dortmund yıldızı Jude Bellingham, La Liga devine imza atabilir.

Bellingham anlaşması çok yakın

Mbappe'nin PSG'deki geleceği belirsiz

Madrid'in geçen yaz büyük bir teklifi geri çevrildi

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin sözleşme durumu belirsiz ve bu yaz bir teknik direktör değişikliğine hazırlanan PSG, hem Lionel Messi hem de Neymar'ın ayrılma durumuyla karşı karşıya. The Telegraph'a göre ise Real Madrid, Mbappe için yeni bir teklif yaparak bu kaostan yararlanmayı planlıyor. Madrid daha önce de 24 yaşındaki futbolcunun peşine düşmüş ve geçen yaz Mbappe için PSG'ye 170 milyon sterlinlik (214 milyon dolar) bir teklif sunmuştu.

BÜYÜK RESİM: Los Blancos'un, Dortmund orta saha oyuncusu Bellingham için geçen hafta Alman kulübüyle anlaşmaya vardığı bildirildi. Madrid henüz resmî bir teklif vermemiş olsa da Dortmund'un anlaşma konusunda bir sorun çıkması beklenmiyor. Rapor, Real'in yeni bir 'Galacticos' dönemi başlatmak için bu yaz rekor bir harcama yapacağını ve hem Bellingham hem de Mbappe'yi renklerine bağlayabileceğini öne sürüyor.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe, bu yılın başlarında kombine bilet kampanyası reklamı nedeniyle kulüple çatıştı ve PSG'deki geleceği hakkında belirsizlik oluşturdu. Fransız yıldız ayrıca kulüple uzun vadeli yeni bir anlaşma yapmayı da reddetti. Mbappe'nin mevcut sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Bellingham anlaşmasını halletmiş gibi görünen Madrid, Mbappe için de büyük bir harcama yapabilir. Bu arada Real, önümüzdeki çarşamba gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.