Carlo Ancelotti, Real Madrid'in bu yaz Kylian Mbappe için bir hamle yapmayacağını öne sürerek, kadrosundan memnun olduğunu vurguladı.

Ancelotti, Mbappe transferini reddetmiş görünüyor

Mbappe, PSG ile yeni anlaşma imzalamayı reddetti

PSG bu yaz Mbappe'yi satmak istiyor

NE OLDU? İtalyan teknik direktör, Mbappe'yi Los Blancos'a bağlayan söylentilere rağmen Real Madrid kadrosunun 'tamamlandığını' söyledi. PSG forvetinin sözleşmesi önümüzdeki yaz bitiyor ve Real Madrid'e serbest oyuncu olarak katılması bekleniyor. Ancak PSG, onu mevcut transfer dönemi bitmeden satıp para kazanmayı amaçlıyor.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid'in pazar gecesi Barcelona ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Ancelotti, yaz transfer dönemiyle ilgili şunu söyledi: "Bence transferi tamamlandık. Yeni oyuncular çok iyi gidiyor. Brahim [Diaz] ve Joselu hücumda takıma katkıda bulunabileceklerini gösterdiler. Bence takımın bize gol atma şansı verecek birçok hücum seçeneği var."

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin, Al-Hilal'in toplamda 300 milyon Euro'luk teklifini reddetmesinin ardından PSG, Fransız yıldızın 2024'te Real Madrid'e bedavaya gideceğini kabullendi. 24 yaşındaki oyuncu hakkında doğrudan soru sorulduğunda ise Ancelotti, "Bana onun hakkında soru sorman beni rahatsız etmiyor ama cevap vermeyeceğim" dedi.

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Getty Images

MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? Mbappe, Real Madrid'e ücretsiz transfer olmadan önce Suudi Arabistan'da bir yıl geçirmeye niyeti olmadığını gösterdi. Ancak Jude Bellingham'a şimdiden 115 milyon sterlin harcamış olan Real Madrid'in bu yaz Mbappe'yi alması pek olası değil.