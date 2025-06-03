Real Madrid Kulüpler Dünya Kupası'na 100 Milyon euroluk iki transferle girmeye hazırlanıyor

Teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid transferde de atağa kalktı.

Real Madrid, Haziran ayında düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanmayı birincil hedef olarak belirledi. İlk kez düzenlenecek olan bu prestijli turnuvayı kazanmak isteyen İspanyol devi, kadrosunu güçlendirmek adına transferde gaza bastı.

Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso’nun oturmasıyla birlikte taktiksel bir değişim sürecine giren Los Blancos, Trent Alexander-Arnold ve Dean Huijsen gibi önemli isimleri kadroya kattı. Ancak planlar burada bitmiyor.

Stiller ve Carreras için 100 milyon euro

Madrid Universal’ın haberine göre, Real Madrid’in bir sonraki hedefleri Stuttgart’tan orta saha Angelo Stiller ve Benfica’dan sol bek Alvaro Carreras. Kulüp, bu iki ismi turnuvaya yetiştirmek istiyor. Ancak zaman baskısı ve kulüplerin direnci nedeniyle transferlerin maliyeti hızla artıyor.

Normalde 73 milyon euroya mal olması beklenen bu iki transfer için Benfica ve Stuttgart, Haziran teslimi nedeniyle toplamda 100 milyon euro talep ediyor. Bu da 27 milyon euroluk bir "acil durum primi" anlamına geliyor. Florentino Perez ve yönetimi, bu ilave maliyeti kabul edip etmeme konusunda henüz net karar vermedi.

PSG'den Vitinha'ya kesin ret

Real Madrid’in orta saha planlarındaki bir diğer önemli isim ise Paris Saint-Germain’in yıldızı Vitinha’ydı. Ancak Fichajes’in haberine göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique bu transfere kesin olarak karşı çıktı. Vitinha, Enrique’nin oyun sisteminde kilit rol oynadığı için satılık değil.

25 yaşındaki Portekizli oyuncu, Paris kulübünün Şampiyonlar Ligi zaferinde büyük rol oynadı. Luis Enrique, Vitinha’nın “dokunulmaz” olduğunu ve hiçbir finansal teklifin değerlendirilmeyeceğini yönetime bildirdi.

Vitinha transferinin imkânsız hale gelmesiyle Real Madrid, rotasını yeniden Angelo Stiller’a çevirdi. Kulüp, Stiller’in oyun vizyonunu ve esnekliğini uzun vadeli proje için ideal buluyor. Sonuç olarak Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için hızlı kararlar almak zorunda. Ya Stiller ve Carreras için istenen 100 milyon euroyu ödeyecekler ya da turnuvaya bu iki isim olmadan gidecekler.