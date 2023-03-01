Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki efsaneyle yeni sözleşme için masaya oturmayan Real Madrid, alternatif planını hazırladı.

La Liga'da Barcelona'nın gerisinde olsa da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Real Madrid önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı.

İspanyol devinin genç golcüsü Alvaro Rodriguez'in gelecek sezon daha fazla süre almasına kesin gözüyle bakılırken, Karim Benzema'ya alternatif bulma çabası da sürüyor.

İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid, Karim Benzema ile sezon sonunda bitecek olan kontratı için henüz masaya oturmazken, Manchester United ve PSG ile şimdiden temas kuran Benzema'nın yol ayrımına gelmiş olabileceği biliniyor.

Vlahovic söz verdi

Oyuncunun takımda kalacak olsa bile 35 yaşına gelmesi ve sıklıkla yaşadığı sakatlık problemleri de Real Madrid'i santrfor takviyesine zorluyor.

Juventus'un geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Fiorentina'dan transfer ettiği Sırp golcü Dusan Vlahovic'i kadroya katmak isteyen Real Madrid'de başkan Perez oyuncuyla bu doğrultuda ilk görüşmeyi de gerçekleştirdi. Habere göre Vlahovic takımından ayrılması halinde transferi için Real Madrid'e öncelik sözü verirken, transfere yeşil ışık yaktı.