Real Madrid, diğer büyük kulüplerin ilgisine rağmen bu yaz Jude Bellingham'a imza attıracağından emin.

NE OLDU? Real Madrid'in İngiliz yıldızın transferi için Liverpool'la mücadele ettiği söyleniyor ve İspanyol yayın organı Marca, La Liga kulübünün bu yarışta lider olduğunu öne sürüyor. Bellingham'ın dünyanın en çok talep edilen genç oyuncularından biri olduğu bir sır değil. Onunla sözleşme imzalama yarışının önümüzdeki birkaç ay boyunca sürmesi bekleniyor. Şimdilik ise Real Madrid pole pozisyonunda görünüyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool'un birkaç hafta önce Bellingham yarışına liderlik ettiği ve İngiliz futbolcunun kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediği iddia edilmişti. Ancak orta saha ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Kırmızılar değil. Chelsea ve Manchester City de bu yarışta yer alırken, PSG'nin de Bellingham ile ilgilendiği belirtildi.

NE SÖYLENDİ? Bellingham, Alman medyasına verdiği demeçte gelecek sezonu düşünmediğini söyleyerek geleceği hakkında pek bir tüyo vermedi.

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Getty Images

BELLINGHAM'I NE BEKLİYOR? Dortmund orta saha oyuncusu geleceği konusunda sessiz kaldı ve bu yazdan önce bir karar vermesi pek olası değil. O zamana kadar, yeni söylentilerin ortaya çıkacağı ve dağılacağı kesin.