Real Madrid'in yıldızı Xabi Alonso'nun sabrını tüketiyor!

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Rodrygo Goes, uzun süredir devam eden gol suskunluğuyla dikkat çekiyor. Chelsea’nin radarında olduğu öne sürülen 23 yaşındaki futbolcu, 4 Mart 2025’ten bu yana resmi maçlarda ağları sarsamadı. Bu da tam 245 günlük bir gol orucuna denk geliyor.

Mart ayında Atletico Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda attığı gol, Rodrygo’nun son isabetli vuruşu olarak kayda geçti. O dönemde bu golün sezon sonuna güçlü bir ivme kazandıracağı düşünülüyordu, ancak tam tersi oldu; form grafiği giderek düşüşe geçti ve bu durum Xabi Alonso döneminde de devam etti.

Yeniden doğuş umudu söndü

Kulüpler Dünya Kupası, Rodrygo için yeniden sahneye çıkma fırsatı olabilirdi, ancak turnuvada da beklenen çıkışı yapamadı. Yeni sezon öncesinde formda bir görüntü sergileyen ve hazırlık maçında gol atan Brezilyalı oyuncu, ligde ikinci hafta ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Ancak o günden bu yana gol katkısı veremedi ve yalnızca bir asist yapabildi.

Teknik direktör Xabi Alonso, Rodrygo’ya kamuoyu önünde destek vermeye devam ediyor. Ancak güven tek başına yeterli görünmüyor. Genç oyuncu maçlarda çabalasa da sonuç alamıyor; topsuz alanda koşularını sürdürüyor, pres yapıyor, takım için mücadele ediyor ama üretkenlik anlamında geriye gidiş var.

Rodrygo’nun performansındaki düşüş artık sadece bir istatistik değil, aynı zamanda özgüven ve hayal kırıklığı arasına sıkışmış bir oyuncunun hikayesi haline geldi. Real Madrid yönetimi ve Alonso hâlâ ona inanıyor, ancak sabır süresi giderek kısalıyor.