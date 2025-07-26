Real Madrid'in yıldızı Vinicius 1 milyar euroluk rekor maaşla spor tarihine geçmenin eşiğinde

Al Ittihad, Brezilyalı yıldızın transferi için kapıyı açık bıraktı.

Real Madrid’in yıldız ismi Vinicius Junior, Suudi Arabistan kulüplerinin radarından düşmüyor.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun yeni kontrat için beklentileri henüz karşılanmadı. Özellikle Kylian Mbappe ile eşit maaş talebi görüşmelerin tıkanmasına neden olurken, yıldız futbolcu için Suudi kulüplerinin rekor teklif yapmaya hazır olduğu bildiriliyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan kulüpleri Vinicius Junior’a beş yıllık süreçte toplam 1 milyar euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin içinde Real Madrid’e ödenecek 350 milyon euro bonservis bedeli de yer alıyor. Transfer gerçekleşirse, bu anlaşma futbol tarihinin en büyük maliyetli hamlelerinden biri olabilir.

Al Ittihad cephesinden açıklama

Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu Al Ittihad’ın sportif direktörü Ramon Planes, Marca’ya verdiği demeçte Vinicius Junior’ın transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bunu dışlamıyorum. Suudi Ligi'ni dünyanın en güçlü liglerinden biri yapma planımızın bir parçası olabilir. Dünya Kupası da bunun için iyi bir test oldu.”

Planes, Vinicius’un kariyerinin zirvesinde olduğuna dikkat çekerek, bu tür transferlerin lig planlamasına uygun olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Steven Bergwijn, Houssem Aouar, Moussa Diaby gibi önemli isimleri kadrosuna kattıklarını hatırlatan Planes, genç oyunculara da yatırım yaptıklarını belirtti.

“Vinicius gibi oyuncuların transferi bu planın bir parçası olabilir. Onun bu lige katılmak için her türlü özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

Real Madrid cephesinde belirsizlik

Vinicius Junior’ın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor ancak kulüp henüz yeni sözleşme konusunda oyuncuyla uzlaşabilmiş değil. Mbappe’nin gelişi sonrası oluşan maaş dengesi ve Vinicius’un formundaki düşüş, görüşmeleri daha karmaşık hale getiriyor.

Özellikle Suudi kulüplerinin astronomik teklifi, Real Madrid’in önümüzdeki günlerde nasıl bir karar alacağını daha da merak konusu haline getiriyor. Kulüp, Vinicius gibi bir yıldızını kaybetme riskiyle karşı karşıya.