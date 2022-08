Real Madrid'in genç yıldızı, Luka Modric'in kendisine her zaman büyük bir destek verdiğini söyledi.

Carlo Ancelotti yönetiminde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da mutlu sona ulaşan Real Madrid'in genç oyuncusu Rodrygo, takımın tecrübeli yıldızı Luka Modric hakkında övgü dolu sözler söyledi. Real Madrid tarihindeki 14. Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynayan Rodrygo, Modric'in kendisine her zaman destek olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

"Modric bana gerçekten her zaman yardım ediyor. Sahip olduğu kalite göz önüne alındığında onunla oynamak gerçekten de çok kolay. O benim için bir baba gibi. Keza Carlo Ancelotti de kariyerim adına dönüm noktalarından biri oldu. Her zaman kazanan inanılmaz bir adam. Gittiği her yerde başarılı oldu ve burada da durum farklı değil. Takıma katıldığı günden bu yana harika bir iş çıkardı.

"Sezon öncesinde bize söylediği şeyleri ve verdiği tavsiyeleri hatırlıyorum. Takım sezon boyunca her geçen gün biraz daha büyüdü. Birkaç zor maçımız oldu ama sonunda her şey yolunda gitti. Her maçta gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Her sezon geliştiğime ve bir önceki sezona göre daha iyi olduğuma inanıyorum. Önümüzdeki sezonda da daha iyi olacağım ve takıma yardım edeceğim"

Geçtiğimiz sezon Real Madrid için tüm kulvarlarda 49 resmi karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda dokuz kez gol sevinci yaşarken, sekiz de asist yapmıştı. Rodrygo özellikle takımının Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadığı Manchester City karşılaşmasında öne çıkmış ve 90. dakikada attığı iki golle karşılaşmayı uzatmaya taşıyan isim olmuştu.

