İyileşme sürecini tamamlayan Arda Güler, Real Madrid'in idmanında boy gösterdi.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'den iyi haber geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan genç solak, takıma geri döndü.

Los Blancos, Twitter hesabından Arda Güler'in antrenmanda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Güler'in millî aranın ardından maç kadrolarında yer alması bekleniyor.

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Arda Güler ne zaman sakatlandı?

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, sezon öncesinde Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlandı ve tedavisi için Madrid'e döndü.

Sahalardan iki ay uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda geri döndü ancak bu kez de üst adalesinden sakatlık yaşayarak yine sahalardan uzak kaldı.

Şimdi gözler, millî aranın ardından genç oyuncunun üzerinde olacak.