Real Madrid'in Vitinha'yı sattıktan sonraki transfer planı hazır!

Real Madrid ile Vinicius Junior arasındaki uzun süredir devam eden sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil. Brezilyalı yıldız, mevcut kontratında ciddi bir maaş artışı talep ederken, kulüp yönetimi ise son teklifini daha fazla yükseltmeye yanaşmıyor.

Tarafların önümüzdeki yaz yeniden masaya oturması bekleniyor ancak Madrid cephesinde olası bir ayrılık senaryosu için şimdiden alternatif bir plan hazır.

Vinicius, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda her zaman Santiago Bernabeu’da kalmak istediğini vurguladı. Ayrıca kulüp başkanı Florentino Perez’in de Brezilyalı yıldızı takımda tutma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Real Madrid yönetimi, yeni bir anlaşma sağlanamadığı sürece Vinicius’u satmaya sıcak bakmıyor.

Vitinha Real Madrid’in radarında

Cadena SER’in haberine göre, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Los Blancos’un rotası Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha’ya çevrilecek.

Real Madrid’in, Vinicius’tan en az 100 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ve bu bütçeyi Portekizli orta saha için güçlü bir hamlede kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Kulüp, Vitinha’yı orta sahada oyunun seviyesini yukarı çekebilecek özel bir profil olarak görüyor.

Orta saha tartışmaları bitmiyor

Son aylarda Real Madrid’in, Toni Kroos ve Luka Modric’in ilerleyen yaşlarına rağmen doğrudan bir orta saha transferi yapmaması ciddi şekilde tartışıldı. Kulüp muhabiri Jorge C. Picon’a göre yönetim, bu ihtiyacın farkında ancak piyasada hem kalite hem de fiyat açısından ikna edici bir isim bulamadı. Bu nedenle Jude Bellingham ve Arda Güler’in daha derin rollerde gelişim gösterebileceği senaryosuna güvenildi. Ancak iki oyuncunun da bu rolde beklenen etkiyi yaratamadığı görüşü ağır basıyor.

Transferin gerçekleşmesi neden zor?

Vinicius’un satılması halinde bile Vitinha transferinin oldukça karmaşık olduğu belirtiliyor. PSG, Portekizli oyuncuyla 2029’a kadar sözleşme imzalamış durumda ve özellikle onu Real Madrid’e kaptırmaya sıcak bakmıyor. Madrid’in önce oyuncuyu ikna etmesi gerekiyor. Ancak Fransız kulübü, daha önce Kylian Mbappe örneğinde olduğu gibi, yıldız oyuncuların taleplerine kolayca boyun eğmeyeceğini net biçimde göstermişti. Bu nedenle Vitinha hamlesi, Real Madrid için hem sportif hem de politik açıdan zorlu bir süreç anlamına geliyor.