"Real Madrid'in Vinicius'u satması gerekiyor!"

Real Madrid, hafta sonunda Sevilla karşısında alınan galibiyete rağmen Vinicius Junior cephesinde artan soru işaretleriyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı yıldız, bir kez daha beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Santiago Bernabeu tribünlerinden yuhalama aldı. Bu durum, oyuncunun Madrid’deki uzun vadeli geleceğine dair endişeleri daha da artırdı.

Vinicius Junior’un temsilcileri ile kulüp arasında bir süredir devam eden sözleşme görüşmeleri henüz sonuç vermedi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, kulübün oyuncu cephesinden gelen talepleri karşılamaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Görüşmelerin tıkanması, yönetimi zor bir kararın eşiğine getirmiş durumda.

Cadena SER’in aktardığı ve Marca’nın da doğruladığı bilgilere göre, eski Real Madrid futbolcusu Pedja Mijatovic, kulübün bu süreçte geri adım atmaması gerektiğini savundu. Mijatovic, anlaşma sağlanamaması halinde Vinicius Junior’un önümüzdeki yaz satış listesine konulmasını önerdi.

"Kalmak istemiyorsa satılmalı"

Mijatovic konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Real Madrid dünyanın en büyük kulübü ve her zaman herhangi bir oyuncunun üzerinde olmalı. Eğer Vinicius sözleşme yenilemek istemiyorsa, kulüp onu transfer etmek için gerekeni yapmalı. Hiçbir koşulda bir oyuncunun ya da temsilcilerinin kulübü yönetmesine izin veremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Eski yıldız sözlerini daha da sertleştirerek, Vinicius’un taleplerinin kulübün çizgisiyle örtüşmediğini dile getirdi: “Vinicius şu anda Mbappé ya da Messi seviyesinde bir sözleşme istiyorsa, bu yenileme niyetinde olmadığı anlamına gelir. Bu çok açık. Sözleşmesini bitirmek istiyorsa da sorun değil; Real Madrid her zaman zirvede kalmak zorundadır.”

Vinicius Junior’un, Ballon d’Or’u kıl payı kaçırdığı 2023-24 sezonundaki formuna yeniden ulaşmakta zorlandığı görülüyor. Kulüp cephesinde bu düşüşe mutlaka bir çözüm bulunması gerektiği düşünülüyor. Özellikle Vinicius’un, Kylian Mbappe ile birlikte takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olma talebi, performans tartışmalarını daha da alevlendirmiş durumda.

Real Madrid yönetimi, hem sportif hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bu dosyada önümüzdeki aylarda kritik bir karar vermek zorunda kalacak. Vinicius Junior’un geleceği, kulübün yeni dönemdeki yapılanmasında belirleyici başlıklardan biri olmaya aday.