Real Madrid'in unutulmaz ismi takımda eksik olan noktayı açıkladı

Eski Real Madrid forveti Joselu, kulübün son yıllardaki en başarılı kadrolarından birinde yer almasına rağmen kariyerinin zirvesindeyken takımdan ayrılma kararı almıştı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan tecrübeli golcü, Real Madrid’deki dönemine ve mevcut tabloya dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Real Madrid’de kalması için bir teklif olmasına ve Avrupa’dan farklı kulüplerle görüşmesine rağmen Joselu, Katar temsilcisi Al-Gharafa’dan gelen teklifi kabul etti. Bu kararın tamamen sportif olmadığına dikkat çeken deneyimli oyuncu, “Reddedilemeyecek kadar iyi bir teklifti” diyerek ayrılığın arka planını özetledi.

Joselu, Real Madrid’de başarıyı getiren en önemli unsurlardan birinin Carlo Ancelotti olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adamın soyunma odasındaki etkisini anlatan Joselu, Ancelotti’nin oyuncular üzerindeki otoritesini ve iletişim gücünü öne çıkardı.

“Soyunma odasında en çok hissedilen şey onun ciddiyeti ve oyuncuların ona olan bağlılığıydı. Kimsenin egosu takımın önüne geçmezdi. Takım, kulüp ve taraftarlar için bir baba gibiydi. Bizi şampiyon yapan da buydu.”

Soyunma odasına ilk adım

Real Madrid soyunma odasının gizemi her zaman konuşulurken, Joselu da bu atmosfere ilk giriş anını anlattı. Toni Kroos, Luka Modric gibi yıllardır kulüpte olan yıldızların yanı sıra Jude Bellingham ve Vinicius Junior gibi yeni nesil isimlerle aynı ortamda bulunmanın yarattığı hissi iki duygu arasında tanımladı.

“Bir yandan ‘vay canına’ diyorsunuz, diğer yandan Carvajal, Lucas, Nacho gibi isimlerle daha önce aynı ortamı paylaştığınızı hatırlıyorsunuz. Orası yabancı ama bir o kadar da tanıdık.”

Joselu’ya göre mevcut Real Madrid kadrosu yetenek anlamında tartışmasız dünyanın en iyileri arasında. Ancak sorun, çıtanın aşırı yükseltilmesi.

“İnsanlar şampiyon olunan yıllarla diğer sezonları karşılaştırıyor. O seviyeyi sürekli tekrar etmek, hangi takım olursa olsun inanılmaz zor.”

“Mbappe dünyanın en iyi golcülerinden biri, Vinicius küresel bir ikon, Rodrygo formunu buluyor, Bellingham ve Valverde var. Bu isimleri görünce kimsenin Real Madrid’i yenemeyeceğini düşünüyorsunuz.”

Asıl eksik olan ne?

Israrla sorulan soru üzerine Joselu, Real Madrid’in bugün belki de rekabetçi ruh konusunda eski seviyesinde olmadığını dile getirdi.

“Gerçekten Real Madrid taraftarı gibi oynadığınızda, ekstra bir şey kazanırsınız. O duyguyu hissettiğinizde eksik olanı tamamlarsınız.”

Joselu, Nacho, Carvajal, Lucas Vazquez ve Valverde gibi isimlerin bu duyguyu sahaya yansıtan oyuncular olduğunu özellikle vurguladı.

Mevcut kadroda sakatlıklar da dengeyi etkiliyor. Carvajal’in 2026 yılında sahalara dönmesi beklenirken, David Alaba ve Antonio Rudiger zaman zaman takımdan uzak kalıyor.

Valverde orta sahada istikrar arayışını sürdürürken, sezon boyunca en istikrarlı performansları Kylian Mbappe ve Thibaut Courtois sergiliyor.