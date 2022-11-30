Real Madrid'in orta sahası Eduardo Camavinga: "Hayatım boyunca yedek oyuncu olmak istemiyorum!"

Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, Santiago Bernabeu'da ilk 11'de olmak istiyor ancak sabırlı olması gerektiğini de biliyor.

Camavinga, ağustos 2021'de Rennes'den altı yıllık bir anlaşma ile Real Madrid'e transfer oldu ancak kendisine henüz ilk 11'de düzenli bir yer bulamadı.

Orta saha oyuncusu, 2022-23 sezonunda çıktığı 14 La Liga maçından sadece beşinde ilk 11'deydi ve bundan sonra Santiago Bernabeu'da Carlo Ancelotti'nin takımına girmeyi hedefliyor.

Ne söylendi?

20 yaşındaki orta saha, GOAL'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Tabii ki her maçta oynamak isterim. Ancak Real Madrid'de bir gerçek var, o da önümde iyi oyuncuların bulunduğu gerçeği.

"Bu durumu beğendiğimi söyleyemem çünkü yedek kulübesinde olmak da hoş değil. Fakat sabırlı olmalısınız."

"Çok yönlü olmak bir avantajdır. Çok yönlü olduğunuzda, daha fazla pozisyonda oynayabileceğiniz için oynama olasılığınız daha fazla olur."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Camavinga'yı ne bekliyor?

Fransız, şu anda Horoazlar ile Dünya Kupası'nda ve Tunus maçında turnuvadaki ilk maçına çıkabilir. Didier Deschamps'ın, Fransa son 16'ya kalmayı garantilediği için cuma günü kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.