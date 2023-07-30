Tedavisi için Real Madrid'in ABD kampından ayrılan Arda Güler'in sahalara çabuk dönmesi zor görünüyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlık problemi ile karşı karşıya. Antrenmanda sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı ve tedavisi için Madrid'e döndü.

Menisküs sakatlığı yaşayan Arda'nın sahalara ne zaman döneceği merak edilirken İspanyol bir doktordan bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Ne söylendi?

Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda'nın sakatlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da beş aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci üç ayı bulur."

Arda Güler ne dedi?

Yıldız orta saha, Twitter'dan İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı metinde sakatlığıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid."

Real Madrid, Arda Güler'le ilgili hangi açıklamayı yaptı?

La Liga devinden cumartesi akşamı yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuz Arda Güler'de yapılan tetkiklerin ardından sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edildi. Oyuncu, özel tedavisine devam etmek için önümüzdeki birkaç saat içinde Madrid'e gidecek."

Carlo Ancelotti ne demişti?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynanacak hazırlık maçından önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in bu karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini bildirdi.