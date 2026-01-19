Real Madrid'in orta sahadaki ilacı Suudi Arabistan'da mı?

Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, La Liga’da Levante karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle üç puanı hanesine yazdırsa da, orta sahadaki yapısal sorunlar bir kez daha gün yüzüne çıktı. İlk yarıda oyunun kontrolünü almakta zorlanan Los Blancos, Arda Güler ve Dani Ceballos’un oyuna girmesiyle birlikte dengeyi sağladı ve maçın kaderini çevirdi.

Real Madrid’in orta sahadaki eksiklikleri yeni değil. Takımın başına geçen Xabi Alonso, yönetimden ilk olarak hem savunma hem de oyun kurulumuna katkı verebilecek derin bir orta saha oyuncusu talep etmişti. Ancak başkan Florentino Perez ve yönetim kurulu bu talebi kış transfer döneminde karşılamadı. Bu nedenle takım, söz konusu profil olmadan yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Neves çok istiyor

İspanyol basınından Carrusel Deportivo’nun haberine göre, Portekizli yıldız Ruben Neves, Real Madrid’e hemen transfer olmaya hazır. Daha önce Porto ve Wolves formaları giyen, şu anda kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren tecrübeli orta saha oyuncusunun, mevcut sorunlara “acil çözüm” olarak görülmeye açık olduğu ifade ediliyor.

Neves’in bu isteğine rağmen, Florentino Perez’in transfere mesafeli durduğu belirtiliyor. Başkanın uzun süredir benimsediği “kış transferi yapmama” politikası, bu dosyanın rafa kalkmasına neden olabilir. Üstelik Neves’in profilini ilk isteyen ismin Xabi Alonso olması da bu direnci şimdilik kırabilmiş değil.

Real Madrid cephesi, ocak ayında herhangi bir takviye yapılmayacağını ve mevcut kadronun tüm kulvarlarda kupa kazanacak kaliteye sahip olduğunu vurgulamayı sürdürüyor. Bu yaklaşım, Neves gibi tecrübeli bir ismin dahi gündeme alınmamasına yol açıyor.