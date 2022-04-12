Cristiano Ronaldo'nun telefon kırması: Ne oldu & Man United yıldızı ceza alacak mı?

Cristiano Ronaldo, bir Everton taraftarının telefonunu elinden alıp yere fırlatırken o anlar kameralara yakalandı.

Söz konusu olay, Kırmızı Şeytanlar'ın Goodison Park'ta aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaşandı.

Peki tam olarak ne oldu ve Portekizli yıldız yaptıklarının cezasını çekecek mi? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Cristiano Ronaldo'nun telefon kırması olayında ne oldu?

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de oynadığı maçın ardından sahadan çıkarken 14 yaşındaki bir taraftarın telefonunu yere çarptı.

Aşağıda olayın görüntülerini izleyebilirsiniz.

Cristiano Ronaldo was accused of smashing a supporter’s phone after Manchester United’s defeat to Everton 🤬



🎥 @evertonhub pic.twitter.com/OkS0mweTTC — GOAL (@goal) April 9, 2022

Cristiano Ronaldo 'telefon kırması' olayından ceza alacak mı?

İngiltere Futbol Federasyonu ve Merseyside Polisi olayı araştırdıklarını açıkladılar ve bu da Ronaldo'nun ceza alabileceğini gösteriyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, The Athletic'e şunları söyledi: "Olayın farkındayız ve konuyla ilgili hem kulüplerden hem de ilgili oyuncudan gözlemler isteyeceğiz."

Ancak Portekizli oyuncunun kulübünden disiplin cezası alıp almayacağını henüz net değil. Konuyla ilgili karar kulüp içinde 'özel bir mesele' olarak ele alınacak.

Ronaldo'nun telefonunu kırdığı söz konusu taraftarın annesi, oğlunun otizm ve dispraksi hastası olduğunu ve elinin morardığını iddia etti.

Liverpool Echo'ya konuşan Sarah Kelly şunları söyledi: "Oyuncuların girdiği tünele çok yakındık. Oğlum da onları içeri girerken videoya çekiyordu"

"Tüm United oyuncularını çekti ancak sonra telefonu aşağı indirip çekmeyi bıraktı çünkü Ronaldo'nun bacağı kanıyordu. Ne olduğunu görmek için telefonunu indirdi, konuşmadı bile."

"Ağlıyordum. Jake şoka girmişti. Otizmli ve dispraksi hastalığı var. Bu yüzden eve gelene kadar olanları sindiremedi. Olanlara çok üzüldü ve artık maça gitmeme kararı aldı. Gittiği ilk ve son maç oldu. Ronaldo çıkmadan birkaç saniye öncesine kadar müthiş bir gün geçirdik ancak o hareketiyle her şeyi mahvetti"

"Everton'da oynamasa da hayranı olduğu, idol gördüğü bir futbolcuydu. Jake telefonu yüzüne tutsa anlardım ama bunu yapmadı. Oğlum otistik bir çocuk ve bir futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Ben bir anne olarak olayı böyle görüyorum"

Cristiano Ronaldo telefon kırması olayı hakkında ne söyledi?

Cristiano Ronaldo çizgiyi aştığını kabul etti ve kişisel Instagram hesabından özür diledi.

"Karşı karşıya olduğumuz zor anlarda duygularla baş etmek asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız."

"Patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum."

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