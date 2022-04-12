Manchester City Menajeri Pep Guardiola, büyük takımlarla iyi anlaşmalar yapmasını Lionel Messi'ye borçlu olduğunu düşünüyor.

Guardiola, Messi ile Barcelona'da geçirdiği dört yılda kulübe 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa kazandırdı.

Katalan devinin yıldızlarla dolu ekibi tarihin en iyi takımlarından biriydi ve başarılı teknik direktör bu durumu Arjantinli oyuncuya borçlu olduklarına inanıyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

TyC Sports'a konuşan Pep Guardiola, Messi'nin kendisini ailesinin yetiştirdiğinden daha rekabetçi birine dönüştürdüğünü söyledi.

"Messi kariyerimde her şey demek. Beni ailemin yetiştirdiğinden daha rekabetçi biri yaptı. Ona yardım eden inanılmaz bir oyuncu grubunun olduğunu biliyor. Etkileyici bir takım vardı."

"Doğru zamanda, doğru yaşta bir araya geldik ve herkes mükemmeldi. Xavi, Iniesta, Puyol, biraz daha tecrübeliler ve genç oyuncular... Hepsi arasında ömür boyu sadece bir kez olacak bir kimya oluştu."

"Çok kazandık ve Messi olmasa da kazanabilirdik ama ne kadar? İmkansız.

Onunla kendimi Michael Jordan ile Phil Jackson gibi hissettim. Ona bir şişe güzel şarap borçluyum çünkü iyi anlaşmalar yapmamı sağladı."

Guardiola milli takım mı çalıştıracak?

Manchester City'nin menajerinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracağı iddia edildi. Ancak Guardiola bu dedikoduların nereden çıktığına anlam veremiyor.

"Bir sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Umarım sonsuza kadar burada kalırım. Daha iyi olamazdı. Bana kalsa sözleşmemi on yıllığına yenilerdim. Bu iddiaların nereden çıktığını bilmiyorum."

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