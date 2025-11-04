Real Madrid'in ilgisi, Arsenal'in yıldızını cezbetti!

Arsenal savunmacısı William Saliba, Real Madrid’in ilgisini doğruladı ve bu tür bir teklifin “gerçekten cazip” olduğunu kabul etti. Fransız stoper, Los Blancos’un uzun süredir radarında bulunuyordu. Madrid kulübü, Saliba’yı Dean Huijsen ile birlikte gelecek on yıl boyunca savunmanın temeli olarak görmek istiyordu.

Yaklaşık 18 aydır Real Madrid’le adı anılan Saliba, Eylül ayında Arsenal ile 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini Londra kulübüne bağladı. Bu anlaşma, Real Madrid’in ilgisini büyük ölçüde sona erdirdi.

Saliba: “Real Madrid ilgisi çok cazipti”

24 yaşındaki Fransız yıldız, İspanyol basınına verdiği röportajda Real Madrid’in teklifinin kendisini etkilediğini açıkça dile getirdi:

“Tabii ki böyle bir kulüp seninle ilgileniyorsa bu çok cazip geliyor… Ama ben başka bir şey düşünmeden önce Arsenal’de şampiyonluklar kazanmak istedim.”

Saliba, Arsenal’deki hedeflerine odaklandığını, Premier League ve Şampiyonlar Ligi’nde kupalar kazanmayı arzuladığını belirtti.

Real Madrid savunmasını yeniliyor

Real Madrid, bu yaz savunma hattına yaptığı yatırımlarla dikkat çekti. Kulüp, toplam 120 milyon euro harcayarak Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ve Dean Huijsen’i kadrosuna kattı. Alexander-Arnold 10 milyon euroluk indirimli bir anlaşmayla takıma katılırken, Carreras ve Huijsen için sırasıyla 50 milyon ve 60 milyon euroluk serbest kalma bedelleri ödendi.

Ancak David Alaba ve Antonio Rüdiger’in sözleşmelerinin gelecek yaz sona erecek olması nedeniyle, Real Madrid’in bir stoper transferi daha yapması bekleniyor. Saliba artık bu listede yer almasa da, kulüp gözünü başka bir Fransız savunmacıya çevirdi.

Yeni hedef: Ibrahima Konate

Diario AS’in haberine göre Real Madrid, Liverpool’dan Ibrahima Konate’yi bir sonraki transfer hedefi olarak belirledi. Konate’nin sözleşmesi yaz aylarında sona erecek ve bu durum onu ekonomik açıdan cazip bir seçenek haline getiriyor. İspanyol devinin, Salı akşamı Liverpool ile Anfield’da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Konate’yi yakından takip edeceği bildirildi.