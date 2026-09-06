Real Madrid'in iki oyuncusu Inter Milan maçının kadrosuna yaklaşıyor

İspanyol ekibi Real Madrid, önümüzdeki salı günü sahasında İtalyan ekibi Inter Milan'ı ağırlayacağı ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki serüvenine başlayacağı maç öncesinde moral buldu. Bugün pazar günü yapılan takım antrenmanlarında, sakatlıklarından iyileşmekte olan 3 oyuncu takımla birlikte çalıştı.

İspanyol "Cope" radyosu muhabiri Arancha Rodríguez'e göre, Aurélien Tchouaméni, Endrick ve Thiago Pitarch takım antrenmanlarına katılırken, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes ve Raúl Asencio tedavi ve rehabilitasyon programlarını sürdürdü.

Ayrıca oku

Teknik direktörünün savunmasına rağmen: Vinicius, Mourinho'yu görmezden gelerek tartışma yarattı

Barcelona beş kaptanını nasıl seçti? Flick perde arkasını açıkladı

Bu gelişme, yedi oyuncunun tamamının La Liga'daki son Real Betis maçına hazırlık sürecinde bireysel antrenmanlara katılmasından birkaç gün sonra geldi. La Cartuja Stadı'nda oynanan bu karşılaşma, Madridlilerin 1-0 mağlubiyetiyle sona ermişti.

Arancha Rodríguez, durumlarının düzelmesi ve takım antrenmanlarına geri dönmeleri sayesinde Endrick ve Pitarch'ın Inter karşısında takım kadrosuna girme ihtimaline dikkat çekti.

Nerazzurri ile yapılacak karşılaşma, Betis mağlubiyetinden toparlanmaya çalışan ve Avrupa'nın en değerli kupasını hedefleyen büyük rakiplerine bir uyarı göndermek isteyen teknik direktör José Mourinho'nun takımı için erken ve zorlu bir sınav niteliği taşıyor. Bu kupayı son iki sezonda teknik direktörü Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain tekelinde tutmuştu.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz.



