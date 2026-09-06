İspanyol ekibi Real Madrid, önümüzdeki salı günü konuğu İtalyan temsilcisi Inter Milan'la Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında karşılaşmadan önce moral buldu. Zira takımın bugün pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda, sakatlıklarından dönmekte olan 3 oyuncu takım antrenmanlarına katıldı.

İspanyol "Cope" radyosu muhabiri Arancha Rodríguez'e göre, Aurélien Tchouaméni, Endrick ve Thiago Pitarch takım antrenmanlarına katılırken; Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes ve Raúl Asencio tedavi ve rehabilitasyon programlarına devam etti.

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Bu gelişme, yedi oyuncunun tamamının, La Liga'daki son Real Betis maçına hazırlık kapsamında bireysel antrenmanlara katılmasından günler sonra geldi. Söz konusu maç, La Cartuja Stadı'nda Real Madrid'in 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Arancha Rodríguez, Endrick ve Pitarch'ın durumlarının düzelmesi ve takım antrenmanlarına dönmeleri sebebiyle, Inter karşısında takım kadrosuna girme ihtimalinin bulunduğuna işaret etti.

Inter maçı, teknik direktör José Mourinho'nun takımı için erken ve zorlu bir sınavı temsil ediyor. Mourinho, Betis yenilgisinin ardından toparlanmayı ve Avrupa'nın en değerli kupasına oynayan büyük rakiplerine bir uyarı göndermeyi hedefliyor. Bu kupayı son iki sezonda teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain tekelinde tutmuştu.

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