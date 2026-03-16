Real Madrid'in Haaland umudu artıyor

Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosunu ciddi şekilde güçlendirmeye hazırlanıyor. Kulüp yönetiminin, sezonun nasıl sonuçlanacağından bağımsız olarak kapsamlı bir kadro yenilenmesine gitmeyi planladığı belirtiliyor.

Madrid temsilcisi şu anda hem La Liga şampiyonluk yarışında yer alıyor hem de Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeye yakın durumda. Ancak kulüp içinde sezonun genel anlamda beklentilerin altında geçtiği düşünülüyor. Bu değerlendirmede kadronun dengesiz yapısının önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Yazın büyük kadro değişimi planlanıyor

İspanyol basınına göre Real Madrid yönetimi yaz transfer döneminde en az altı oyuncu transfer etmeyi hedefliyor. Bu plan doğrultusunda takımın omurgasını oluşturan pozisyonlara ikişer takviye yapılması düşünülüyor.

Bu plan kapsamında Endrick Felipe’nin kiralık olarak forma giydiği Olympique Lyon’dan geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca kulübün Nico Paz için Como 1907 ile yapılan 9 milyon euroluk geri satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtiliyor.

Haaland transferinde umut arttı

Real Madrid’in uzun süredir ilgilendiği isimlerden biri de Erling Haaland. Şu anda Manchester City forması giyen Norveçli golcü için Madrid yönetiminin oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kulüp kaynaklarına göre Haaland’ın menajeri Rafaela Pimenta ile yapılan görüşmelerde Real Madrid’e tamamen kapalı bir yaklaşım sergilenmedi. Bu nedenle İspanyol devi transfer konusunda iyimserliğini koruyor.

Haaland transferinin gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden biri Pep Guardiola’nın geleceği olabilir. Real Madrid yönetimi, Guardiola’nın Manchester City’den ayrılması halinde Haaland transferinin daha mümkün hale geleceğine inanıyor.

Vitinha da hedefler arasında

Real Madrid’in orta saha için düşündüğü isimlerden biri ise Vitinha. Şu anda Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli oyuncu kısa süre önce yaptığı açıklamada Real Madrid’e transfer iddialarını “saçma” olarak nitelendirmişti.

Ancak İspanyol basınına göre Vitinha’nın menajeri, Real Madrid’in ilgisine tamamen kapıyı kapatmış değil.

Buna rağmen Real Madrid’in hem Haaland hem de Vitinha transferlerini gerçekleştirmesi oldukça zor görülüyor. Manchester City ve Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncularını satmaya sıcak bakmaması ve Madrid ekibinin son yıllarda transfer harcamalarını daha kontrollü yapması bu ihtimali zayıflatıyor.

Ayrıca Real Madrid’in kadroyu geniş ölçekte güçlendirmeyi planlaması, bir veya iki oyuncu için çok yüksek bonservisler ödenmesini daha düşük bir ihtimal haline getiriyor.