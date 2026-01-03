Real Madrid'in gözü Manchester City'nin yıldızında

Real Madrid, son yıllarda Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Jude Bellingham gibi genç yıldızlara önemli yatırımlar yapmasına rağmen, 2026 yılına yönelik orta saha planlamasında seçeneklerini artırması gerektiğini kabul etmiş durumda. İspanyol devi, yaz transfer dönemi öncesinde alternatifleri dikkatle değerlendiriyor.

Başlangıçta Los Blancos’un birincil hedefinin, Manchester City forması giyen Rodri Hernández olduğu düşünülüyordu. Ancak Real Madrid ile İspanya milli takımının kilit ismi arasındaki bağlar son dönemde zayıflamış görünüyor. Rodri, Euro 2024 sonrasında 2025 için ana hedef olarak belirlenmişti fakat yaşadığı çapraz bağ sakatlığı, Madrid cephesinde frene basılmasına neden oldu. Geçen sezonu tamamen kaçıran 29 yaşındaki orta saha, bu sezon City formasıyla yalnızca 415 dakika sahada kalabildi.

Yeni yıl günü oynanan Sunderland maçında devre arasında oyuna giren Rodri, sahadaki görüntüsüyle eski ritmine yaklaştığını gösterdi. Oyunun temposunu kontrol eden ve City orta sahasını yönlendiren performansı dikkat çekti. Marca’nın haberine göre Real Madrid, Rodri’nin fiziksel durumunu yakından izlemeye devam ediyor. Sakatlığından tamamen kurtulduğunu kanıtlaması halinde, deneyimli orta saha 2026 için hâlâ ciddi bir seçenek olarak masada duruyor. Oyuncunun sözleşmesinin yalnızca bir yılının kalması da, Madrid ekibinin indirimli bir anlaşma ihtimalini değerlendirmesine yol açabilir. Rodri’nin geçmişte bir gün La Liga’ya dönmek istediğini dile getirmiş olması da bu ihtimali güçlendiriyor.

Real Madrid transfer politikasını bozacak mı?

Sözleşme süresine rağmen, Manchester City’nin Ballon d’Or ödüllü yıldızı için yüksek bir bonservis talep etmesi bekleniyor. Öte yandan kulübe yakın kaynaklar, Real Madrid’in önümüzdeki yaz AZ Alkmaar’dan Kees Smit transferini bitirmeye hazırlandığını belirtiyor. Henüz 19 yaşındaki Smit, 23 yaş üzerindeki oyunculara büyük bedeller ödememe politikasına daha uygun bir profil olarak öne çıkıyor.

Rodri yaşında ve kariyer seviyesindeki oyuncuların son yıllarda Real Madrid’e genellikle bedelsiz olarak katıldığı düşünüldüğünde, bu transferin kulübün alışılmış stratejisinden sapma anlamına geleceği açık. Bu nedenle Madrid yönetiminin, tecrübe ile gençlik arasında nasıl bir denge kuracağı 2026 planlamasının en kritik başlıklarından biri olacak.