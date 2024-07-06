Carlo Ancelotti tarafından geçen sezon A takıma dahil edilen Nico Paz, düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle Real Madrid'den ayrılmak istiyor.

Carlo Ancelotti tarafından geçen sezon Real Madrid A takımında forma şansı bulan genç yıldız Nico Paz, bu yaz kulüpten ayrılmak istiyor. SPORT'un anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 19 yaşındaki oyuncu daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

2016 yılında Real Madrid'in ünlü La Fabrica akademisine katılan Nico Paz, geçen Kasım ayında Braga'ya karşı Şampiyonlar Ligi maçında 77. dakikada oyuna girerek ilk kez A takımda şans bulmuştu.

Birkaç gün sonra Valencia'ya karşı oynanan maçta tekrar sahaya çıkan genç yetenek, ay sonunda Napoli'ye karşı oynanan maçta ilk golünü attı ve takımının 4-2'lik galibiyetine katkı sağladı.

Paz, bu performanslarıyla Ancelotti'nin ekibinde Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da önemli başarılar kazandı. Ancak, La Fabrica'nın birçok ürünü gibi, Paz da ilk 11'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Yeni transferler Kylian Mbappe ve Endrick'in de takıma katılmasıyla, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler ve Fede Valverde gibi isimler arasında rekabet daha da artacak.

Benfica ve Dortmund takipte

Nico Paz, yedek takım olan Castilla'da devam etmek istemiyor ve profesyonel seviyede daha fazla süre alabileceği bir takım arayışında. 2027'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Paz, kulüp tarafından 10 milyon euro olarak değerlendiriliyor ve ancak oyuncu açıkça transfer talebinde bulunursa satılabileceği belirtiliyor.

Paz'a şimdiden Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Benfica ve Borussia Dortmund gibi genç yeteneklerin parlayabileceği takımlar ilgi gösteriyor. Ayrıca, İspanya'dan Leganes de genç oyuncu için devrede.

Paz'ın yeni bir menajerle anlaşması da olası bir transferin işaretlerinden biri olarak görülüyor. Ancak, Real Madrid'in olası bir satışta geri alma opsiyonu eklemesi sürpriz olmayacaktır.