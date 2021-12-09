Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'ya ne oldu?

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, cumartesi günü Real Sociedad'a karşı oynadıkları maçta sakatlanarak sahayı sekerek terk etti. Carlo Ancelotti, Fransız forvetin yerine Luka Jovic'i oyuna dahil etti.

16. dakikadaki kas sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Benzema’nın durumu, pazartesi günü yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Benzema, bu sezona inanılmaz formda başlarken 2021’de oynadığı 46 maçta 35 gol attı.

Benzema'ya ne oldu?

Yıldız forvet, cumartesi günü Real Sociedad'a karşı oynadıkları maçta sol kanattan hızla depara kalkmasının ardından kendisini yere bıraktı ve kısa bir süre sonra ayağa kalktı. Benzema, sahadan sekerek çıkmak zorunda kaldı.

Ancelotti, ilk açıklamalarında Benzema’nın sakatlığının ciddi olmadığını ifade etti.

İtalyan menajer gazetecilere verdiği demeçte, “Benzema, sakatlanmasının ardından hiç iyi görünmüyordu, ancak salı gününe kadar iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Benzema’nın sakatlığıyla ilgili incelemeler yapıldı ve Fransız yıldızın, salı günü oynanacak Inter maçında görev almamasına karar verildi.

Ancak, Inter maçında oynamayan Benzema’nın sakatlığının uzun süreli olmadığı vurgulanıyor.

Benzema ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Benzema’nın, sekerek sahadan çıkmasına rağmen ciddi bir durumunun olmamasından dolayı Real Madrid teknik ekibi mutlu görünüyor. Fransız golcünün, acı içerisinde sahadan ayrılmasından sonra Madrid ekibinde Benzema’nın durumuyla ilgili tedirgin bir bekleyiş vardı.

Ancelotti, Benzema’nın durumuyla ilgili Inter maçı sonrasındaki basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Karim'in bir sorunu vardı ve sakatlığı onu rahatsız etti. Yine de onun salı günü oynayacağını düşünüyordum, fakat yanıldım. Umarım pazar günü bizimle olur.”

Benzema’nın, pazar günü karşılaşacakları Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.

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