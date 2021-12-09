İtalyan menajer Mino Raiola: "Şişman ve kısayım, ama herkes bana saygı duymayı öğrendi"

Mino Raiola, dünya futbolunun önde gelen menajerlerinden birisi olarak işini iyi yaptığını savundu ve transfer görüşmelerinde masaya asla silahla oturmadığını belirtti.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ve Erling Haaland gibi oyuncuların menajerliğini yapan Raiola'nın, istenmeyen bazı oyuncuları için kulüplere baskı yaptığı iddia ediliyor, ancak İtalyan menajer kendisine yapılan eleştirileri kabul etmedi.

Yöntemleriyle ilgili bir sorun olmadığının altını çizen Raiola, yönettiği oyuncuların kendisine olan güveni doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Raiola, Sport1'e şunları söyledi: “Oyuncularım için savaşmaya ve her şeyi yapmaya hazırım.

“Teknik direktörler benden nefret mi ediyor? Nasıl olur? Transfer görüşmelerinde, hiçbir zaman masaya silahla oturmadım. Oyuncularımın ne kadar değerli olduğunu ve kulüplerin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum.

"Benden nefret ederlerse, bu benim için en büyük iltifattır. O zaman iyi bir şey yapıyorum demektir. Ben oyunculara tavsiye veriyorum belki de bu tür konuşmalar, bazı insanların hoşuna gitmiyor.

“Tartışmaları severim. Bir strateji bulduğumda, yeni bir yöntem oluşturuyorum ve meslektaşlarımın önüne geçmek için kullanıyorum.

"Beni asla takım elbise ve kravatla görmeyeceksiniz. Ben öyle birisi değilim. Şişman ve kısayım. İnsanlar beni uzun süre hafife aldılar ve 'Neye benziyor? Düzgün giyinemiyor bile’ dediler. Ben bunu şansa çevirdim ve artık herkes bana saygı duymayı öğrendi” dedi.

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Dortmund’un forvet oyuncusu Haaland, dünya futbolunun en değerli oyuncularından birisi konumunda ve Raiola, Norveçli yıldızın menajerliğini yürütüyor.

Haaland, menajeri Raiola’nın yaklaşmakta olan transfer dönemindeki planlarının çok büyük bir parçası ve Norveçli futbolcu ile Real Madrid ve Manchester United yoğun bir şekilde ilgileniyor.

Raiola Haaland için ise şunları düşünüyor:

"Erling'in nereye gitmesi gerektiği konusunda net fikirlerimiz var ve elbette sürecin bize neler sunacağına bakıyoruz. Ben, bu tip ayrıntılara dikkat etmeseydim kötü bir menajer olurdum.

"Oyuncularımla birlikte transfer pazarının şeklini değiştirdim. Biz menajerler, futbolun yanında ikinci bir oyun yarattık ve bu yeni oyunun adı: Transfer piyasası. Bizim sayemizde artık daha fazla insan transferler hakkında konuşuyor.

“Belki de sırf bu yüzden teknik direktörler benden nefret ediyor. Ben, kimseden nefret etmiyorum ve sadece sadece işimi yapıyorum."

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