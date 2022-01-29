Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin iki efsane ismi Alex de Souza ve Aykut Kocaman hakkındaki tartışmalara değindi.

Aykut Kocaman’ın ve Alex de Souza’nın Fenerbahçe için çok önemli isimler olduğunu vurgulayan Belözoğlu; her iki tarafın fikrine de saygı duyduğunu söyledi.

41 yaşındaki hoca, yapılan bazı konuşmaların Fenerbahçe’ye zarar verebileceğini belirtirken bu tür tartışmaların spekülasyona neden olduğunun altını çiziyor.

Emre Belözoğlu, kendisinin de söyleyecek çok şeyi olduğunu ancak susmanın büyük bir şeref olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı’na konuşan İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'nın eski teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında söylediği iddia edilen "Çalıştığım en kötü teknik direktördü" ifadesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"İkisi de çok konuşan isimler değil ve çok özel insanlar. Fenerbahçe tarihinin 2 çok önemli parçası. Onları, birbirinden ayırt edemezsiniz.

“Alex'in hangi soru karşısında bu cevabı verdiğini ben bilmiyorum. Okuduklarım üzerinden değerlendirebilirim. Herkesin kendi fikridir. Saygı duyuyorum.

“Aykut Kocaman ile Alex'in beraberliğini bilen birisi olarak, şampiyonlukları ve 3 Temmuz'u beraber yaşadık.

"Yaşanmışlıklara binaen susuyorum"

“Benim de çok fikirlerim var ama söylerken kendimi tutuyorum. Yaşanmışlıklara binaen susuyorum. Aslında susmak da büyük bir şereftir.

“Bu tarz söylemler spekülasyon oluşturuyor. Fenerbahçe, zaten çok zor bir süreç yaşıyor. Bunu da kullanıyorlar. Alex de böyle bakmalı. Ne Aykut Kocaman'ı Alex'ten, ne de Alex'i Aykut Kocaman'dan kimse ayıramaz.

“Aykut Kocaman bu ligi en iyi bilen teknik direktördür. Bu konuşma ve üslup, totalde kişilerden çok camialara zarar veriyor.

“Alex'i de Aykut Kocaman'ı da çok seviyorum. İkisi de çok değerli. Alex de Fenerbahçe futbol tarihinin gördüğü en büyük yabancı futbolcu.

"Alex ve Kocaman beraber çalışabilir"

“Bir gün gelip ikisi de beraber çalışabilir. Neden olmasın? Oyuncuyken Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Fatih Terim ile gerginliğim oldu. Hiçbir zaman her şey güllük gülistanlık değil.

“Alex ile Aykut Kocaman'ın birbirlerinden ortak menfaat çıkardıklarını gördüm. Ben o tarafına bakıyorum.

“Teknik adamlıkta, oyuncularla alttan aldığınız ya da üste çıktığınız süreçler olur. Yönetmek kolay değildir. En zor oyuncu bendim. Zor bir takım vardı Aykut Kocaman'ın elinde. Ben ikna edilmesi zor bir oyuncuydum.

“Aykut Kocaman benim için her zaman değerli birisi olarak kalacaktır. Bu ne olursa olsun değişmez."

Emre Belözoğlu, daha önce beraber çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın ise başarılı olmasını istediğini söyledi.

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