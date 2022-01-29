Manchester United’ın geçici menajeri Ralf Rangnick, takımın başında kalırsa Paul Pogba'nın bu yaz Manchester United'da kalmaya hazır olduğu bildiriliyor.

28 yaşındaki Pogba, Ole Gunnar Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından aralık ayında geçici menajer olarak görevi devralan Rangnick'in yönetiminde henüz oynamadı.

Fransız oyuncu, kasım ayında milli görevdeyken sakatlık yaşadı ve hala iyileşme sürecine devam ediyor.

United'daki geleceği oldukça belirsiz olan Pogba'nın, mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece beş ay var ve 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda çok az ilerleme kaydedildi.

Pogba, geçen yaz kulübün kendisine yaptığı son teklifi geri çevirdi. Yani, şu anda görünen o ki Fransız yıldız, haziran sonunda bonservissiz olarak istediği takıma gidebilecek.

Pogba’nın geleceği ne olacak?

The Sun’da yer alan habere göre; Pogba, Rangnick'ten o kadar etkilendi ki eğer Alman menajer United’da kalırsa o da takımda kalacak.

Bu yüzden, Fransız yıldız yeni bir anlaşma yapmaya hazır ve United’ın teklifini bekliyor.

Ralf Rangnick’in, kendisi ve United'ın daha iyi olmasına katkı sağlayacağını düşünen Pogba, Alman menajerin vizyonuna güveniyor.

Daha önceki menajerler Solskjaer ve Jose Mourinho, Pogba'dan düzenli olarak iyi bir sonuç alamadılar.

Ancak Rangnick, Fransız futbolcuyu etkiledi ve onu takımın önemli bir parçası yapmak için ikna etti.

Alman menajer, Pogba ile konuştu ve takımı onun etrafında kuracağını söyledi. Rangnick, aynı zamanda Pogba’nın takım için itici bir güç olacağını düşünüyor.

Pogba, takım arkadaşları arasında popüler bir figür olmaya devam ediyor ve muhtemelen böyle bir liderlik rolünden zevk alacak.

Fransız futbolcu sakatlıktan hazır bir şekilde dönerse ve Rangnick, United’ın kalıcı menajeri olursa bir sonraki sezonun United kadrosunda Pogba da yer alacak ve kendisiyle yeni bir anlaşma yapılacak.

United yönetiminin, Rangnick yönetimdeki ilk iki aydan memnun kaldığı ve bir sonraki sezon için yeni hoca arayışını bıraktığı belirtiliyor.

Öte yandan Pogba, United’ın 8 Şubat'ta Burnley ile oynayacağı maçta sakatlıktan dönecek.

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