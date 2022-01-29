Real Madrid’in file bekçisi Courtois’dan PSG’ye gözdağı: “Günümüz futbolu bireylerden ibaret değil”

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, PSG'nin yıldız oyuncularının potansiyel etkisini küçümsedi.

Eflatun beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk eleme etabında PSG ile karşılaşmaya şimdiden hazırlanıyor.

Fransız kulübü; Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar Jr, Sergio Ramos ve diğerleri gibi muazzam bireysel yetenekleri göz önüne alındığında büyük bir tehdit oluşturacak.

PSG, Şampiyonlar Ligi'ni bugüne kadar hiç kazanmadı ve bu sezonun şimdiye kadarki en iyi fırsatı olduğunu biliyorlar.

Ancak Real Madrid, şu anda La Liga'nın zirvesinde ve sezonun bu bölümünde Fransız takımından form durumu olarak çok daha iyi görünüyor.

Courtois ne söyledi?

Courtois'in Diario AS ile yaptığı röportajda iki takım arasındaki farkı vurguladı.

"PSG'de Messi, Mbappe, Neymar gibi harika oyuncuları var ama bundan daha fazlasına ihtiyacınız var" dedi.

"Her alanda yetenekli oyuncuları var, ancak günümüz futbolu bireylerden çok bir takımla ilgili çünkü korkunuz varsa bu durumun yan etkileri olabilir.

"Yetenekli bir oyuncunun sıfırdan gol atabileceği doğru, rakibinizde endişe duyacağınız şey bireysel oyuncuları durdurmaktan çok takımın bütününü durdurmak olmalı."

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