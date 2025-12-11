Real Madrid'in efsane ismi Benzema'dan Xabi Alonso itirafı

Real Madrid, Celta Vigo ve Manchester City karşısında aldığı üst üste mağlubiyetlerle zorlu bir dönemden geçiyor. Sonuçlar ve oyun olarak yaşanan düşüş, Baş Antrenör Xabi Alonso üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Göreve gelişinin üzerinden bir yıl bile geçmeden görevden alınabileceği öne sürülüyor.

Son haftalarda Los Blancos hem skor hem performans anlamında ciddi bir gerileme yaşadı. Kamuoyunda tüm eleştirilerin hedefi Alonso olurken, kulübün efsane isimlerinden Karim Benzema’ya göre asıl sorun teknik ekipten ziyade oyuncuların sahadaki uyumunda yatıyor. Benzema, L’Equipe’e yaptığı ve Marca tarafından aktarılan röportajında, Madrid’in hücum hattındaki bağlantı eksikliğine dikkat çekiyor.

“Eksik olan şey Mbappe, Vinicius, Bellingham ve Rodrygo arasındaki bağlantı” diyen Benzema, sahadaki rol dağılımının doğru yapılması gerektiğini vurguladı. “Her oyuncu ne yapması gerektiğini bilmeli. Bellingham bir golcü değil, oyun kurucu. Mbappe golcü, hücum orta sahası değil. Vinicius defansif orta saha değil, sol kanat. Herkes kendi rolünde kaldığı sürece sorun olmaz. Dünyanın en iyi on oyuncusundan bahsediyoruz ve hepsi aynı takımda oynuyor.

Benzema, güçlü karakterlere sahip bir kadroda dengenin kolay kurulmadığını da belirtti. “Bu zor bir durum çünkü herkesin kendine özgü bir kişiliği ve özellikleri var. Herkes en iyi olmak istiyor. Herkes, kendi rolünde katkı sağlayabileceğini ama bunun takımın iyiliği için olduğunu anlamalı.”

Benzema’ya göre çözüm oyuncularda

Deneyimli golcü, Real Madrid’in bu krizden çıkmasının yolunun teknik direktör değişikliğiyle değil, oyuncuların sorumluluk almasıyla mümkün olduğunu düşünüyor.

“Hayır, koç hiçbir şey yapamaz. O sadece isimleri belirler, en formda olanları seçer. Gerisi oyuncuların işidir… Eğer takım arkadaşın senden daha iyiyse, bunu kabul etmelisin. Sorun, önündeki oyuncunun senden daha fazla gol atmasını kabul edememektir.”

Benzema, yıldızlarla dolu takımlarda rekabetin dozu yükseldiğinde sorunların ortaya çıkmasının normal olduğunu ifade etti: “Beş ya da altuz harika oyuncuyu bir araya getirdiğinde sorunlar çıkar. Herkes katkı sağlar ama golcü her zaman biraz daha fazla ilgi görür. Ancak o bile diğerlerine ihtiyaç duyar. Her şeyi tek başına yapamazsın.”