Real Madrid'in büyük transfer planına Jorge Mendes engeli

Real Madrid, orta saha yapılanmasında beklenen verimi alamayınca 2026 yaz transfer dönemini bu bölgeye ayırma kararı aldı. Toni Kroos ve Luka Modric’in ayrılıklarının ardından Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde ve Arda Güler’den oluşan mevcut kadronun istenen sonuçları vermediği belirtiliyor.

Daha önce hem Carlo Ancelotti hem de Xabi Alonso’nun orta sahaya takviye istediği öne sürülse de kulüp mevcut kadroya güvenmeyi tercih etmişti. Ancak üst üste gelen dalgalı sezon performansları sonrası yönetim fikir değiştirdi.

Madrid ekibinin birinci hedefinin Vitinha olduğu ifade ediliyor. Ancak Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta sahanın transferi oldukça zor ve maliyetli görünüyor. Bu nedenle alternatifler üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Bu alternatiflerden biri ise AZ Alkmaar’ın genç yıldızı Kees Smit. Real Madrid’in geçtiğimiz yaz oyuncuyla temas kurduğu ve bu yaz yeniden girişimde bulunabileceği belirtiliyor.

Jorge Mendes faktörü

Ancak transfer sürecinde önemli bir komplikasyon ortaya çıktı. AZ Alkmaar’ın, oyuncunun yaz aylarında yüksek bir bedelle satılmasını hedeflediği ve menajerlik sürecinde Jorge Mendes ile çalışmaya başladığı aktarıldı.

Hollanda kulübünün 60 milyon euroyu aşan bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtilirken, Mendes’in devreye girmesi komisyon maliyetini de artırabilir. Ayrıca Real Madrid ile Mendes arasındaki ilişkilerin Cristiano Ronaldo döneminden bu yana zaman zaman gergin olduğu biliniyor.

Mendes’in hâlâ Andriy Lunin’i temsil ettiği ancak 2024 yılında altyapının önemli yeteneklerinden Paulo Iago’nun ayrılışını da organize ettiği hatırlatılıyor.

Bayern yarışta yok

Real Madrid adına olumlu gelişme ise Bayern Munich’in Smit transferi için devrede olmaması. Alman gazeteci Christian Falk’a göre Bayern, mevcut orta saha seçeneklerini yeterli görüyor ve bu transfer için girişimde bulunmayı planlamıyor.

Şu an için Smit’i en yakından takip eden kulüplerin Real Madrid, Arsenal ve Liverpool olduğu belirtiliyor.