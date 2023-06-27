Fenerbahçe’nin genç yıldızı Avrupa’nın devlerini peşinden sürüklerken, ailesine ilişkin iddialar transfer gelişmelerini farklı bir boyuta taşıdı.

Real Madrid Arda için 17.5 milyon euro ödemeye hazır

Arda'nın 1 sene daha Fenerbahçe'de kalması isteniyor

Arda'nın ailesinin komisyon istediği öne sürüldü

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol basınında Marca, Real Madrid’in 18 yaşındaki oyuncu transfer etmek istediğini belirtirken Carlo Ancelotti’nin takımının genç futbolcuyu en azından bu sezon A takım kadrosunda düşünmediği ifade edildi.

Oyuncunun bonservisini almak isteyen Real Madrid genç yıldızı B takımda değerlendirmeyi veya bir yıl daha Fenerbahçe’de kalması için kiralamayı planlarken, Arda ise bu talebe sıcak bakmıyor. Öte yandan Relevo’da yer alan haberde birçok kulübün Arda’nın 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ancak Arda’nın ailesinin çok yüksek bir komisyon talep ettiğini öne sürdü.

Ailesi komisyon talep ediyor

Arda’nın Fenerbahçe’den ayrılmasının önündeki en büyük engelin ailenin istediği 20 milyon euroya yakın olan bu komisyon olduğu belirtilirken, genç oyuncunun gelecek sezon hangi formayı giyeceği de büyük bir merakla bekleniyor.

Yeni sezonda Fenerbahçe 11’inin vazgeçilmezi olması beklenen Arda geride bıraktığımız sezonda 20 lig maçına dört gol ve üç asist sığdırmıştı.