Real Madrid'in altı eski oyuncusu inanılmaz şekilde kulüpsüz kaldı!

Real Madrid, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmasına rağmen, geçmişte kadrosunda yer alan birçok oyuncu 2025 yılına kulüpsüz olarak girdi. Sakatlıklar, form düşüşleri ya da doğru teklifin gelmesini beklemek gibi farklı sebepler bu duruma yol açabiliyor. İşte 2025 yılında kulüp arayan altı eski Real Madrid oyuncusu.

Sergio Reguilón’un belirsizliği

Real Madrid’in 2020 yılında 27.5 milyon euro karşılığında Tottenham’a sattığı Sergio Reguilón, İngiltere’deki dalgalı performansının ardından yaz aylarında Spurs’ten ayrıldı ve o günden beri kulüpsüz durumda. 28 yaşındaki sol bek için bazı Premier League kulüpleri devreye girse de somut bir anlaşma sağlanamadı. Reguilón aynı zamanda Jordi Alba’nın yerine takviye arayan Inter Miami ile de anılıyor.

Denis Cheryshev fırsat bekliyor

Real Madrid B takımında 100’den fazla maça çıkan ancak A takımda yalnızca 7 kez forma giyebilen Denis Cheryshev, son olarak Yunanistan 2. Ligi ekiplerinden Panionios’ta oynadı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Marca’ya yaptığı açıklamada “Kariyerime devam etmek istiyorum, fırsat bekliyorum. İspanya en iyi seçenek ama diğer tekliflere de açığım” dedi.

Derik Osede yine boşta

9 yaşında Real Madrid akademisine giren Derik Osede, Castilla’daki düzenli performansına rağmen A takımda hiç süre alamadı. Madrid sonrasında Bolton Wanderers dahil farklı kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki savunmacı, son olarak Finlandiya ekibi FC Inter Turku’da oynadı ancak ocak ayından bu yana kulüpsüz.

Francisco Feuillassier çıkış arıyor

Madrid akademisinin bir dönem en parlak kanat oyuncularından biri olan Francisco Feuillassier, 2018’de yaşadığı ciddi ACL sakatlığı nedeniyle kariyerinin yönü değişen isimlerden biri. Real Madrid’de iki maça çıkan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu, son olarak Kıbrıs’ta Karmiotissa forması giydi. Yaz aylarında sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kaldı.

Juan Carlos (Juankar) yeni takım peşinde

“Juankar” lakabıyla bilinen 35 yaşındaki sol bek, profesyonel kariyerine Real Madrid’de başlamış ve 2010-11 sezonunda bir kez A takım forması giymişti. İspanya ve Yunanistan’da uzun yıllar forma giyen deneyimli oyuncu, yazın Aris’ten ayrıldığından bu yana takım arıyor.

Luis Miguel Quezada’nın durağı belirsiz

Juankar gibi yalnızca bir maçta Real Madrid A takımında oynayan Luis Miguel Quezada, 2019’da Madrid’den ayrıldıktan sonra Özbekistan, Japonya ve Dominik Cumhuriyeti gibi farklı liglerde forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıldan bu yana kulüpsüz ve yeni bir başlangıç arıyor.