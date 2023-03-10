Manchester City'de harika bir sezon geçirse de Pep Guardiola'nın sistemi için uygunluğu tartışılan Erling Haaland, Real Madrid forması giyebilir.

La Liga'daki şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisine düşen ve gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Real Madrid'de gündemin bir numaralı ismi Erling Haaland gibi görünüyor.

İngiliz basınından Independent'te yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, Manchester City forması giyen yıldız oyuncu için dev bir bonservis ödemeyi düşünüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Karim Benzema ile yeni sözleşme görüşmelerinin henüz başlamamış olması da bu iddiaları güçlendiriyor.

Guardiola'nın sistemine uygun değil

Real Madrid yönetimi daha önce santrfor listesinin ilk sırasına Kylian Mbappe'yi koymuş ancak oyuncunun PSG'de kalma kararı İspanyol ekibi tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılanmıştı.

Bu yaz transfer olduğu Manchester City'de harika bir dönem geçiren Haaland takımında mutlu olsa da Norveçli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in oyuncular için cazibe merkezi olduğu yönündeki açıklamaları Haaland'ın da Real Madrid forması giymek istediği şeklinde yorumlandı.

Ligde şu ana kadar 25 maçta 27 gol atan Haaland harika istatistiklerine rağmen Pep Guardiola'nın sistemi için uygun bir oyuncu olmadığı şeklinde değerlendirilirken, takımda uzun süre kalması beklenmiyor.