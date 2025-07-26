Real Madrid ile Manchester City arasında 300 milyon euroluk takas

Real Madrid, Rodri transferi için Camavinga ve Rodrygo’yu teklif etmeye hazır.

Real Madrid şu anda yeni bir oyuncu kaydedemiyor, ancak A takımından en az bir ismi elden çıkarırlarsa bu durum değişebilir. Bu koşullarda kulüp, Toni Kroos’un emekliliğiyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla hayalini kurduğu orta saha oyuncusu Rodri Hernandez için dikkat çeken bir planı devreye sokmayı hedefliyor.

Geçen sezon yaşanan orta saha sıkıntıları, özellikle Paris Saint-Germain karşısında alınan 4-0’lık Dünya Kulüpler Kupası yarı final mağlubiyetiyle gözler önüne serilmişti. Teknik direktör Xabi Alonso, takımın oyun kurulumundaki eksiklikleri gidermek adına Kroos’un yerini doldurabilecek elit seviyede bir oyuncu arıyor.

Takasta iki yıldız isim gündemde

İspanyol basınına göre Real Madrid, Manchester City’nin tecrübeli orta sahası Rodri için bu yaz resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

CaughtOffside’ın haberine göre kulüp, İngiliz devine 40 milyon euroya ek olarak Eduardo Camavinga ve Rodrygo Goes’u teklif etmeyi planlıyor. Bu iki oyuncunun takasa dahil edilmesi, Real Madrid’in City’yi ikna etme hamlesi olarak görülüyor.

29 yaşındaki Rodri, Eylül 2024’te yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından formuna yeniden kavuştu ve Dünya Kulüpler Kupası sırasında Los Blancos tarafından yakından takip edildi. Orta sahadaki oyun görüşü, pas kalitesi ve defansif katkısıyla Rodri, Real Madrid’in Kroos’tan sonra sistemine en uygun oyuncu olarak değerlendiriliyor.

City'nin tavrı net

Ancak Manchester City cephesi bu transfer girişimlerine şimdilik kapıyı kapattı. Kulüp, bu yaz gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğini açık bir şekilde duyurdu. Rodri’nin sözleşmesi 2026 yazında sona erecek ve City’nin onu şu an için bırakmaya hiç niyeti yok.

Real Madrid yönetimi ise 2025 yazında yeni bir hamle yapmayı planlıyor. Eğer Rodri, gelecek 12 ay içinde Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalamazsa, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala 60 ila 80 milyon euro arası bir bedelle kadroya katılabileceği hesaplanıyor.

Rodri’nin gelecek planları, City ile olan sözleşme görüşmeleri ve Real Madrid’in takas teklifine İngiliz ekibinin vereceği yanıt, önümüzdeki günlerde bu transferin seyrini belirleyecek.